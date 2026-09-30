Quintero avanza una "buena" campaña de vendimia en Canarias que duplica la cosecha

Archivo - Vendimia en Canarias - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha dicho este miércoles que campaña de la vendimia está siendo "buena" en las islas, mucho "mejor" que la de los últimos años pues se va a duplicar la cosecha y en algunas islas incluso se va triplicar, resaltando especialmente el caso de Lanzarote donde se pasa de 846 kilos en 2025 a 3,2 millones.

"Las previsiones que nos han mandado los consejos regladores son de duplicar en todas las islas, y algunos también llegar a triplicar como Lanzarote", ha señalado en respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en comisión parlamentaria.

Igualmente ha valorado el "relevo" que empieza a haber en el sector del vino, que empieza a ser "atractivo" porque también combina "historia y cultura", y resaltado como aparte de las ayudas del Posei, la viticultura recibe este año una ayuda de 2,8 millones para algo más de 3.800 viticultores debido a la sequía del año pasado, que fue "muy mala".

Los beneficiarios son quienes lograron acreditar un 30% de pérdida de uva el año pasado con respecto a la media de los tres años anteriores.

El consejero ha destacado también que la plaga de filoxera está "contenida" en la 'zona cero' de Valle Guerra (Tenerife) tras realizar unas 14.000 inspecciones.

"Por eso hemos modificado la orden de movimiento de uva y de material vegetal para que esta vendimia fuera mucho más fácil para los viticultores y viticultoras, ha sido mucho más cómoda y no hemos tenido esos controles que tuvimos que hacer el año pasado para controlarlo, pero afortunadamente este año se ha hecho de la mejor manera", ha destacado.

Sobre la venta de vinos ha comentado que se siguen exportando "cada vez más" y a "muy buen precio" pese a los aranceles de Estados Unidos, subrayando que siguen siendo el "embajador" de la calidad de los productos del archipiélago.

El consejero ha defendido también el desarrollo del enoturismo que deja una "renta complementaria" a muchos bodegueros porque permite la venta directa a los turistas o la posibilidad, vía aplicación, de comprar botellas y ser entregadas en cualquier país de la UE en 72 horas.

LINARES: RECUPERACIÓN TRAS AÑOS MALOS

Francisco Linares (CC) ha indicado que en el caso concreto de Tenerife, por ejemplo, se han pasado años "malos" y este puede ser "bueno" y al igual que el consejero, ha incidido en el "relevo generacional" que se vive en algunas bodegas de la isla.

"No estamos de una forma óptima, pero bueno, hay algunos brotes verdes, nunca mejor dicho, que por lo menos indican que vamos por el buen camino", ha comentado, remarcando que el Posei "está jugando en el sector del vino un papel fundamentalísimo", con ayudas por valor de 3,7 millones, a 2.400 euros por hectárea.

No ha ocultado que hay "incertidumbre" en el subsector de la exportación por las guerras internacionales y los aranceles "que van y vienen", pero aún así las bodegas "lo venden todo" porque en calidad no se "agachan la cabeza ante nadie".

Ha apuntado también que el etnoturismo "está funcionando magníficamente bien" en Tenerife, con "guaguas de turistas enteras" que van a visitar bodegas, consumir y comprar y supone una renta económica complementaria importante.

"Esto ha ayudado mucho a que mucha gente joven se ha animado a dar una vuelta y que por lo menos a final de año ya no esté en números rojos, sino en números verdes", ha afirmado.