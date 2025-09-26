Quintero ve "muy complicado" acabar con la plaga de cochinilla americana en las tuneras silvestres de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha admitido este viernes que es "muy complicado" erradicar la plaga de cochinilla americana en las tuneras silvestres porque se encuentran normalmente en lugares abandonados y de díficil acceso.

"Es muy difícil combatirla, pero la parte positiva es que a nivel profesional se está combatiendo y han encontrado las variedades que no les afecta tanto o que no les afecta nada y en esas variedades nos estamos enfocando", ha indicado en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta de NC-bc.

Quintero ha explicado que la cochinilla --declarada plaga desde 2023 en Canarias-- se introdujo en la Península para acabar con la planta porque se extendía sin control sobre el territorio y en el caso de Canarias, afecta sobre todo a las dos variedades más comunes --higo blanco y rojo-- mientras que el 'indio' es más resistente.

"La cochinilla seca la planta y la mata y se introduce desgraciadamente, como ha pasado con muchas enfermedades y algunos por desconocimiento o, no voy a decir otra palabra, la han introducido en Canarias, la han traído para acá", ha indicado.

Ha detallado que hay tratamientos "costosos" pero que a nivel profesional y con la atención adecuada, están dando resultados con sellados en los invernaderos.

Por ahora ha dañado casi al completo las plantaciones en Gran Canaria, Lanzarote y La Palma, y está algo más contenida en otras islas.

Luis Campos, portavoz de NC-bc, ha comentado que el verano ha sido "terrible" en Gran Canaria y la tunera se ha convertido casi "en un recuerdo", cuando es uno de los frutos "más sabrosos" y que es de los más demandados por los canarios en verano.

Además ha indicado que en las "peores épocas de crisis y de hambrunas" en el archipiélago "salvó a muchas familias, a muchas personas del hambre", con el añadido de que la penca era alimento para el ganado.

"Estamos asistiendo a la desaparición de nuestra tunera tradicional por la introducción de esta cochinilla mexicana, que nada tiene que ver con la cochinilla histórica que hemos trabajado, cultivado incluso en Canarias, y que generó muchísima riqueza pues de ahí se extraían los colorantes, el carmín incluso, que se exportó en toda Europa", ha comentado.

Por ello, ha instado al consejero a no rendirse en la lucha contra esta plaga "absolutamente demoledora" y que causa "estragos extraordinarios".