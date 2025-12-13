Rachas de viento superiores a los 100km/h en Vallehermoso, en La Gomera, donde 'Emilia' deja ya once incidencias

Rachas de viento superiores a los 100km/h en Vallehermoso, en La Gomera, donde 'Emilia' deja once incidencias - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera, a través del CECOPIN, ha coordinado once incidencias durante las primeras horas de vigencia del Plan de Emergencias Insular (PEIN), activado desde este viernes, vinculadas a actuaciones de retirada de piedras y ramas en diferentes puntos de la red viaria insular, además de cableado telefónico.

El consejero de Emergencias, Héctor Cabrera, ha recordado en una nota que se mantienen las restricciones previstas en el PEIN de cierre de la red de senderos, pistas forestales y zonas recreativas. Además de la prohibición de circular por la carretera de El Rejo y el cierre preventivo del Jardín Botánico de Vallehermoso.

Desde el Cabildo se pide a la población evitar desplazamientos innecesarios y evitar zonas donde puedan producirse desprendimientos y caídas de ramas, así como extremar la precaución en el litoral por la mala mar.

REGISTROS EN LA ISLA

Según la previsión para este sábado, son probables precipitaciones débiles, moderadas y fuertes, acompañadas de tormentas y granizo. las precipitaciones serán persistentes en la mitad norte de La Gomera. La cantidad de agua acumulada probablemente alcanzará y superará los 60 mm en 12 horas.

En cuanto al viento, ya se han superado los 100 kilómetros/hora en el Alto de Igualero, en Vallehermoso, con registros de viento también elevados en La Dama, San Sebastián de La Gomera y Arure.

El Cabildo recuerda la importancia de mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de la Corporación y del 112 Canarias. Ante cualquier incidencia, recuerdan, se debe contactar con el 112 o con el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) en el teléfono 922 14 15 01.

Recuerdan que el Gobierno de Canarias ha decretado la alerta máxima por fenómenos costeros, y la alerta por lluvias, riesgo de inundaciones costeras y vientos en Canarias. Por ello, se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias ante las diferentes alertas.