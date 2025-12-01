Raphael incluye a Las Palmas de Gran Canaria en su gira 'Raphaelísimo', donde actuará en diciembre de 2026

Tour Raphaelísimo 2026 - NEW EVENT

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista español Raphael ha incluido a Las Palmas de Gran Canaria en su gira Raphaelísimo, con un único concierto en todas las islas Canarias, y que se celebrará el 7 de diciembre de 2026 en el Gran Canaria Arena.

Esta actuación exclusiva, según informa New Event en nota de prensa, forma parte del prestigioso ciclo "Legends Live" y será la "única oportunidad" para el público canario de disfrutar del "eterno Divo de Linares en directo durante esta gira".

Raphaelísimo es un espectáculo superlativo que celebra más de seis décadas de carrera, reuniendo clásicos como 'Yo soy aquel', 'Mi gran noche' y 'Escándalo', junto a las canciones de su aclamado nuevo álbum 'Ayer aún', un homenaje a la chanson française y a figuras como Edith Piaf o Charles Aznavour.

Por ello, más que un concierto, Raphaelísimo es un "viaje emocional que evidencia la autenticidad, la fuerza interpretativa y la vigencia artística" de Raphael, quien es "capaz de emocionar a públicos de todas las generaciones y estilos. Su magnetismo y su legado musical lo sitúan como uno de los grandes iconos" de la cultura española.

El concierto, que se celebrará el 7 de diciembre de 2026 en el Gran Canaria Arena, está organizado por New Event en colaboración con Legends Live, y promete ser una "noche inolvidable con la energía, la elegancia y la intensidad que solo Raphael sabe ofrecer en directo".

En cuanto a las entradas estarán disponibles desde este martes, 2 de diciembre de 2025, a las 12.00 hora canaria y 13.00 hora peninsular, exclusivamente en entradas.com.

El concierto cuenta con el apoyo de: Islas Canarias - Latitud de Vida, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Fred. Olsen Express, Cajasiete y Archipiélago Renting.