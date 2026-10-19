Ratifican siete años y medio de cárcel a un entrenador por agredir sexualmente a una menor en Tenerife

Archivo - Pelota de baloncesto entrando en un aro. - CAIB - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la condena de siete años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para un entrenador de baloncesto de un club de Tenerife por agredir sexualmente a una menor.

La sentencia, hecha pública este lunes, desestima el recurso de apelación del acusado y mantiene cinco años de presión por un delito de agresión sexual con prevalimiento de superioridad y otros dos años y medio por ciberacoso.

Igualmente la Sala mantiene una pena de nueve años sin poder comunicarse con la víctima y otros seis años de inhabilitación para trabajar con menores, siete años y medio de libertad vigilada y el abono de una indemnización en favor de la víctima por importe de 10.000 euros.

La sentencia considera como hechos probados que el hombre aprovechó su relación de jerarquía y confianza plena para iniciar en junio de 2021 conversaciones de 'WhatsApp' con la menor, inicialmente circunscritas a temas deportivos pero después evolucionaron gradualmente hacia insinuaciones, propuestas y mensajes de contenido explícitamente sexual y pornográfico.

Así, el 21 de marzo de 2022, tras quedarse a solas al término de un entrenamiento en el polideportivo Las Delicias (Santa Cruz de Tenerife), el acusado condujo a la menor al vestuario y empezó a agredirla sexualmente hasta que recibió la llamada de su madre, quien acudió a recogerla y la sorprendió saliendo del baño junto al entrenador.

La Sala confirmó la validez de los mensajes pese a la negativa de la defensa y defendió que se evaluaran los dos delitos de forma autónoma e incidió en la gran diferencia de edad entre el entrenador (27 años) y la menor (14 años), aparte de su ascendencia sobre ella y la confianza que tenía de los padres.

Igualmente negó que hubiera contradicciones en el relato de la menor contradicciones en el relato de la menor y descartó atenuantes en el caso.

Contra la sentencia aún cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.