Raúl Acosta (AHI) apoya un discurso de Clavijo "pegado" a la realidad y "consecuente" con los retos de Canarias

Archivo - El diputado de Agrupación Herreña Independiente (AHI) Raúl Acosta - AHI - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, ha celebrado este martes que la intervención de presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante la primera jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad, configure un discurso "pegado" a la realidad, recorriendo los últimos "progresos" dados en las islas.

En una rueda de prensa posterior a la primera parte de esta jornada que acoge el Parlamento canario, Acosta ha reconocido que el líder del Ejecutivo regional sea "consecuente" con los retos y problemas que afronta Canarias, como el problema de acceso a la vivienda, así como los obstáculos estructurales que persisten en las islas no capitalinas, como El Hierro, así como la afección al archipiélago canario del actual contexto político internacional.

De los avances dados por el presidente regional, Raúl Acosta ha celebrado el compromiso de otorgar una "financiación estable" para las universidades públicas de las islas a través del contrato marco con las dos instituciones académicas. Sin embargo, su formación, que representa a El Hierro, ha echado "en falta" que se aterricen políticas "más concretas" para las no capitalinas, para que las "universidades públicas no queden únicamente en las capitalinas".

"Una vez el presidente ha hecho ese discurso, tenemos la oportunidad, tanto los grupos que apoyamos al gobierno como los de la oposición, de realizar nuestra valoración, realizar nuestras propuestas y acabar con unas propuestas de resolución que se vean consecuentes, que sean objetivos que se puedan lograr", ha añadido.