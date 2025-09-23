Raúl Acosta descarta dimitir y pide centrarse en el "rigor" de la comisión de investigación y no en el "humo"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario ha descartado este martes su dimisión tras las duras críticas del Grupo Socialista y ha pedido centrarse en su "rigor" y no en el "humo".

En declaraciones a los periodistas ha señalado que el informe preliminar está elaborado por él y con opiniones suyas y responde a un compromiso que tenía con los grupos parlamentarios para remitir un borrador a lo largo del mes de septiembre antes de su debate en ponencia.

Ha insistido en que se trata de un "documento de partida" cuya entrega a los grupos fue avalada por los miembros de la mesa y cuyo objetivo es investigar la adquisición de material sanitario y ayudar a buscar "la verdad", al mismo tiempo que se ha sido "proactivos" con la presentación de soluciones y medidas de cara a futuras pandemias.

Acosta no entiende que se quiera hacer una "caza de brujas" o "investigar al que está investigando" porque eso "ni ayuda al esclarecimiento de los hechos ni ayuda al trabajo" de la comisión, es más, cree que lo "deslegitima".

"Yo entiendo que he hecho mi trabajo, he cumplido con los plazos que se me han pedido y a lo mejor se me pide la dimisión, no por cómo he hecho mi trabajo, que ahí no he visto ninguna discusión ni he visto ningún titular diciendo que he mentido, que he dicho cosas que faltan a la verdad o que las medidas que propongo son irrealizables. Por lo tanto, ¿por qué se pide mi dimisión?, por decir la verdad", ha planteado.

Ha comentado que está "orgulloso" de su trabajo al frente de la comisión y en cuanto a la filtración, ha indicado que el borrador lo tienen todos los grupos parlamentarios y que "lo importante", en todo caso, es el contenido.

"¿Por qué no se habla de lo que ahí dice?, ¿por qué no se habla de las propuestas?, ¿por qué no se critican las consideraciones que se hacen en el informe?", se ha preguntado, por lo que espera que se siga trabajando con "rigor" para consensuar un dictamen que "no solo busque qué pasó sino también que sea propositivo".

El diputado herreño ha admitido que se vivieron "momentos dramáticos" durante la pandemia "donde desgraciadamente se saltaron muchos procedimientos" y ahora se trata de diseñar "una suerte de hoja de ruta de buenas prácticas que se puedan aplicar o reformar el artículo 120 de la ley de contratos del sector público".