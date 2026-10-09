Reabierta al baño Playa Jardín (Puerto de la Cruz)

PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha comunicado este viernes la reapertura de Playa Jardín --cala central-- que llevaba cerrada desde el miércoles ya que los análisis de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias confirman que la calidad del agua en la zona es apta para el baño.

La playa había registrado un nivel de enterococos intestinales por encima del valor permitido, lo que obligó a su cierre, el cuarto en lo que va de año.

"Agradecemos la colaboración y comprensión de vecinos, vecinas y visitantes y lamentamos las molestias", ha publicado el consistorio en sus redes sociales.