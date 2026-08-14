Reabierta playa Jardín, en el Puerto de la Cruz (Tenerife), tras confirmarse que el agua es apta para el baño

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz, ha vuelto a reabrirse este viernes al baño después de que la Dirección del Área de Salud de Tenerife haya comunicado oficialmente al Ayuntamiento que el agua es apta y que puede levantarse la prohibición temporal adoptada como medida de protección de la salud.

La comunicación de Salud Pública recoge el resultado de la muestra tomada el 13 de agosto en el punto PM4 de Playa Jardín, con un valor de 250 ufc/100 ml de Escherichia coli, un dato que permite dar por finalizado el periodo de contaminación y levantar la restricción, según ha informado el consistorio en una nota.

Tras recibir esta confirmación, el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo José Afonso Hernández, ha firmado el correspondiente bando por el que se comunica oficialmente la reapertura al baño de Playa Jardín.

"La confirmación de Salud Pública permite que Playa Jardín vuelva a abrirse al baño con todas las garantías. Desde el primer momento hemos actuado con prudencia, anteponiendo la protección de las personas y respetando las indicaciones de la autoridad sanitaria. Del mismo modo que cerramos la playa cuando se nos informó del cierre temporal, procedemos ahora a su apertura una vez que Salud Pública certifica que el agua es apta", ha añadido.

MUESTRAS DEL CONSISTORIO

La apertura de la playa se produce después del pleno extraordinario celebrado durante la mañana de este viernes, en el que el equipo de gobierno municipal ha dado cuenta de la contratación de un segundo laboratorio independiente para efectuar nuevos análisis de contraste en diferentes puntos de Playa Jardín.

Los cinco informes corresponden a muestras tomadas el 13 de agosto en los puntos PM1, PM5 y tres ubicaciones del PM4. En todos los casos, los anexos emitidos por el laboratorio indicarían que ningún parámetro presenta incumplimientos respecto a los límites de referencia establecidos.

Los resultados obtenidos sitúan los valores de Escherichia coli entre 40 y 260 ufc/100 ml, frente al límite de referencia de 500 ufc/100 ml, y los enterococos intestinales entre 10 y 111 NMP/100 ml, por debajo del valor de referencia de 185 NMP/100 ml.

INFORMES DE CONTRASTE

El tercer teniente de alcalde, Pedro Antonio Campos García, ha señalado que el Ayuntamiento consideró necesario disponer de nuevas comprobaciones independientes que aportaran "la máxima seguridad y transparencia".

"Los cinco análisis realizados en distintos puntos de Playa Jardín se encuentran dentro de los límites establecidos, y coinciden con el resultado favorable comunicado por Salud Pública", ha puntualizado.

Campos ha señalado que estos controles solicitados por el consistorio son "de contraste" y no responden a una voluntad de "confrontación" con ninguna administración, sino al deber de recabar toda la información disponible ante resultados que habían sido inicialmente diferentes: "La colaboración institucional y la evidencia técnica son las que deben guiar siempre cualquier decisión que afecte a la salud y a la tranquilidad de la ciudadanía".

CONTROLES PERIÓDICOS

Indica el consistorio que la reapertura no supone la interrupción de las actuaciones preventivas y de mantenimiento en la zona. En ese sentido, este viernes ha comenzado el séptimo ciclo de limpieza de Playa Jardín, que se suma a las labores periódicas realizadas para preservar sus condiciones de salubridad y conservación.

El Ayuntamiento informa que continuará, además, con su programa de análisis periódicos y sistemáticos de la calidad del agua, con el objetivo de mantener un seguimiento constante, detectar cualquier posible incidencia y garantizar que la playa se encuentra en las mejores condiciones para los bañistas.