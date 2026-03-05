Reabiertos los accesos al Parque Nacional del Teide tras la mejora de las carreteras

Carretera de acceso al Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha procedido a la reapertura de los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide tras la mejora de las condiciones de la calzada y la finalización de las labores de inspección realizadas durante la mañana de este jueves.

En concreto, las carreteras TF-24 y TF-21 han quedado abiertas al tráfico después de que los servicios de conservación de carreteras del Cabildo comprobaran que la circulación puede realizarse con normalidad y en condiciones de seguridad.

Las vías permanecieron cerradas de forma preventiva debido a la presencia de placas de hielo en distintos tramos, una situación que obligó a restringir el acceso para garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención.

La corporación insular recuerda en una nota la importancia de consultar el estado actualizado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de realizar desplazamientos hacia zonas de cumbre, así como de extremar la precaución ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.