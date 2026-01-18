Reabren al tráfico la GC-608, a su paso por La Culata de Tejeda(Gran Canaria), y cierran dos afectas por la meteorología

Carreteras afectadas en Gran Canaria por alerta meteorológica adversa - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vía GC-608, en el kilómetro 2,700, a su paso por La Culata de Tejeda, en la isla de Gran Canaria, se ha abierto al tráfico después de que durante la mañana de este domingo se tuviera que cerrar por desprendimientos en la zona.

Sin embargo, según ha informado el Cabildo de Gran Canaria, a través del servicio de carreteras, se han tenido que cerrar la GC-210, que une Artenara con La Aldea, entre el kilómetro 0 y 5; y la GC-607, entre El Chorrillo y La Solana, en Tejeda, al verse afectadas por la meteorología adversa.

También se pide circular con precaución por la GC-15, GC-60, GC-75, GC-130, GC-150, GC-220 y GC-703 en el kilómetro 1+040. Gran Canaria se encuentra este domingo en alerta por fuertes rachas de viento y, además, la lluvia hace presencia en la isla.