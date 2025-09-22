El Real Canoe consigue la victoria en el Torneo de Waterpolo 2025 celebrado en Las Palmas de Gran Canaria

El Real Canoe pisa el acelerador esta temporada con una victoria en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Canoe de Madrid ha tenido un pleno de victorias en el Torneo de Waterpolo 2025 celebrado este fin de semana en el Club Natación Las Palmas y se ha hecho con el trofeo tras vencer en la final 17-8 al CN Las Palmas.

En este sentido, el conjunto canario ha quedado subcampeón al no encontrar el fallo del rival, un histórico de este deporte, actualmente el Primera División y con el objetivo de regresar a la División de Honor tras su descenso el pasado mes de mayo.

Según informa la organización del torneo, el tercer y cuarto puesto tomó su orden a primera hora de la tarde, con el Centro de Natación Helios imponiéndose en un 14-9 al Santa Cruz Tenerife Echeyde.

Además, el Torneo de Waterpolo 2025 ha premiado a dos grandes de este fin de semana, que han dejado huella con un papel espectacular y destacando en talento y juego.

Premiados por su gran trabajo, ha recogido trofeo como el jugador más destacado el capitán del Real Canoe, Víctor Gutiérrez; y el guardameta del Real Canoe, Diego Tébar, como portero menos goleado del torneo.

Al respecto, el presidente del Club Natación Las Palmas, Pedro Estévez, ha celebrado el poder poner el broche al Torneo de Waterpolo "con el objetivo cumplido de organizar un buen torneo, con la satisfacción de todos los participantes y con un buen nivel deportivo" pero, sobre todo, ha destacado, un torneo útil que ha servido "a los entrenadores para ir probando jugadas".

"Para los jóvenes del Club Natación Las Palmas, aquellos que tienen menos minutos, también les ha servido para seguir creyendo en ellos y en que es posible, que el sacrificio abre muchas puertas, que el talento no camina solo" y esto, que es el deporte en estado puro lo hemos podido ver en el día de hoy", apuntó.