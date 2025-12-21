La recaudación de la San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria 2025 se destinará a cuatro proyectos sociales

La carrera popular San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La recaudación de la carrera popular San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria 2025, cuyo objetivo es superar los 10.000 participantes irá íntegramente a cuatro proyectos sociales de las ONGs Pequeño Valiente, Aldeas Infantiles, Médicos del Mundo y Fundación Lidia García.

Así lo ha informado la organización de la prueba, que agrega que cada dorsal, cada kilómetro y cada participante en meta este 31 de diciembre se transformará en oportunidades, salud, acompañamiento y futuro para muchas personas en Canarias.

De esta manera, la Fundación Canaria Lidia García es una entidad sin ánimo de lucro centrada en proyectos sociales enmarcados de envejecimiento activo y de fomento de las relaciones intergeneracionales, sumará kilómetros en esta recta final de 2025 para convertir la solidaridad colectiva en vida y salud.

Con este convenio de colaboración, impulsará programas de intervención sociodeportiva con personas mayores de forma intergeneracional, actividades para la promoción del ejercicio físico, de integración y reconocimiento social y programas de entrenamiento adaptado a cada edad.

Por su parte, la asociación sin ánimo de lucro de apoyo social y económico a menores con cáncer y familias, Pequeño Valiente, transformará la solidaridad de los corredores de esta cita en proyectos para menores de entre 0 y 18 años afectados por el cáncer infantil y sus familiares, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y servir de acompañamiento y apoyo en su día a día mientras lidian con la enfermedad.

Este programa cubre el asesoramiento e información; visitas diarias de la trabajadora social a Oncohematología del Hospital Materno Infantil, visitas domiciliarias; búsqueda y gestión de necesidades económicas y sociales para los menores y sus familias; financiación de actividades lúdico-educativas dentro y fuera del hospital, adquisición de material; o gestión de cobros y pagos de facturas, entre otros.

Mientras, en el caso de Médicos del Mundo, cada inscripción supondrá un paso más en el reto de la accesibilidad universal a la salud.

Entre las acciones que contempla el proyecto al que dará vida la San Silvestre se incluye la mediación para el acceso al sistema sanitario informando, orientando o acompañando, además del acercamiento a los espacios dónde viven las personas con más problemas de acceso al sistema sanitario y poblaciones de especial vulnerabilidad como mujeres en prostitución y víctimas de trata, migrantes o personas sin hogar.

Finalmente, Aldeas Infantiles hará que la aportación de los miles de corazones solidarios se convierta en la formación 'El diseño vectorial en sus diferentes aplicaciones', orientado a capacitar a mujeres en situación de vulnerabilidad social en Gran Canaria, especialmente madres jóvenes, mujeres jóvenes extuteladas, migrantes en trámite de regularización documental, y mujeres jóvenes con diversidad funcional.

Este programa profundiza en el diseño gráfico como herramienta para introducir tecnologías de fabricación digital como el corte láser o el fresado CNC y serigrafía de textiles.