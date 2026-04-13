Recibe el alta hospitalaria uno de los cuatro ingresados en Tenerife por el accidente en guagua de La Gomera

Accidente de autobús, a 10 de abril de 2026, en San Sebastián de La Gomera, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una de las cuatro personas que hasta este domingo permanecían ingresadas en centros hospitalarios de Tenerife tras el accidente de guagua en La Gomera, que dejó este viernes una persona fallecida y otras 27 heridas, ya ha sido dada de alta tras su mejoría en la tarde de ayer, según ha confirmado este lunes la Consejería de Sanidad.

Los hechos tuvieron lugar después de que una guagua con turistas británicos en su interior se precipitara por un terraplén a la altura del kilómetro dos de la carretera GM-2, en las proximidades del complejo medioambiental de San Sebastián de La Gomera.

Este domingo, la Gerencia del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe explicó que de las tres personas que estaban este sábado en observación en el servicio de Urgencias, dos ya habían sido dadas de alta, mientras que la tercera había sido derivada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife).

Finalmente, Sanidad ha indicado que los cuatro heridos desplazados a los Hospitales de Tenerife, uno ya ha recibido el alta este domingo, otro evoluciona favorablemente y dos de ellos están estables dentro de la gravedad.