Reconocen al doctor Ding Wang con el 'Premio Internacional Wolfgang Kiessling 2026 a la Conservación de las Especies'

El presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, y el doctor Ding Wang, en la entrega del 'Premio Internacional Wolfgang Kiessling 2026 a la Conservación de las Especies' - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Global Humane Society, la marca internacional de la American Humane Society, ha concedido al doctor Ding Wang, catedrático del Instituto de Hidrobiología de la Academia China de Ciencias, el 'Premio Internacional Wolfgang Kiessling 2026 a la Conservación de las Especies', en una ceremonia celebrada en el National Press Club de Washington, en reconocimiento a más de cuatro décadas dedicadas a proteger a los cetáceos de agua dulce de China.

El galardón se creó en honor a Wolfgang F. Kiessling, fundador de Loro Parque y líder mundial en conservación.

El 'Premio Internacional Wolfgang Kiessling para la Conservación de Especies de la Global Humane Society' reconoce a destacados científicos conservacionistas que están logrando cambios significativos en los campos de la conservación y la preservación de las especies.

Con el futuro de hasta un millón de especies en peligro, es fundamental que se celebre y apoye a los conservacionistas que trabajan con ahínco para salvarlas, recoge una nota de Loro Parque.

Durante más de cuatro décadas, el doctor Wang ha sido una figura destacada en la conservación de los cetáceos de agua dulce en China, dedicando su carrera a proteger a la marsopa sin aleta del Yangtsé tras la extinción funcional del baiji en 2007.

Gracias a sus esfuerzos pioneros y de gran influencia en materia de conservación, ha revertido el declive de la población silvestre de marsopas sin aleta del Yangtsé, aumentando su número en un 40% hasta alcanzar los 1.426 ejemplares en 2025.

Este logro representa la única recuperación exitosa a nivel mundial de una población de pequeños cetáceos en peligro crítico de extinción.

La presidenta y directora ejecutiva de Global Humane Society, Robin Ganzert, afirmó que el Yangtsé perdió un cetáceo bajo su responsabilidad y el doctor Wang se aseguró de que "no perdiera un segundo".

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EN EL YANGTSÉ

"Revirtió un declive que los científicos habían calificado de irreversible, creó desde cero un programa de conservación de talla mundial y formó a los investigadores que continuarán con esa labor mucho después de que él ya no esté. Wolfgang Kiessling creó este premio para honrar a aquellas personas que se niegan a aceptar que una especie sea imposible de salvar. No hay mejor encarnación de esa convicción que el Dr. Wang, ni nadie más merecedor del reconocimiento de este año", añadió Ganzert.

Además, Wang estableció un programa de cría que actualmente da cobijo a 13 marsopas, lo que proporciona una plataforma vital para la investigación científica, la innovación en materia de conservación y la educación pública.

También creó el primer equipo multidisciplinar de conservación de cetáceos de China, asesorando a más de 100 estudiantes de posgrado y formando a la próxima generación de líderes en conservación.

Aprovechando este éxito, el doctor Wang ha ayudado a transferir y adaptar estas estrategias de conservación para apoyar a las poblaciones de delfines de río en peligro de extinción en Camboya y Bangladés.

"La dedicación del doctor Wang a la marsopa sin aleta del Yangtsé durante tantos años es un ejemplo de lo que se puede lograr con perseverancia en materia de conservación", afirmó el presidente y fundador de Loro Parque, Wolfgang Kiessling.

En su opinión, "este premio se centra en los galardonados y en garantizar que su labor sea visible, reconocida y apoyada".

SUBVENCIÓN DE 80.000 DÓLARES

Además del título de ganador del Premio Kiessling 2026, el doctor Wang recibe una subvención de 80.000 dólares para seguir ampliando los programas de reintroducción en libertad de la marsopa sin aleta y desarrollar el futuro de los cetáceos de agua dulce a través de la investigación y la educación en toda China y el sudeste asiático.

Fueron seleccionados como finalistas del Premio Internacional Wolfgang Kiessling 2026 para la Conservación de Especies Néstor Correa, fundador y presidente de la Asociación Panamericana de Conservación; Yadvendradev V. Jhala, científico sénior de la Academia Nacional de Ciencias de la India en el Centro Nacional de Ciencias Biológicas de la India; Erica Pacífico, profesora especialista de la Universidad de Campinas (UNICAMP); Jonah Ratsimbazafy, presidente de GERP Madagascar y Kerri Wolter, fundadora y directora ejecutiva de Vulpro.

El Premio Internacional Wolfgang Kiessling para la Conservación de las Especies se creó para dar a conocer a nivel internacional a aquellas personas que logran un cambio positivo significativo en el ámbito de la práctica, la teoría y la investigación en materia de conservación.

El comité del Premio Internacional Wolfgang Kiessling está presidido por Christoph Kiessling, Cybell Kiessling, el Dr. Javier Almunia, Robin Ganzert, Brad Andrews, el Dr. Martin Böye, el Dr. Jon Paul Rodríguez y Rafael Zamora. Entre los ganadores anteriores de este prestigioso premio se encuentran Kathleen Dudzinski, directora y fundadora del Dolphin Communication Project y editora jefe de la revista Aquatic Mammals; Arnaud Desbiez, presidente y fundador del Instituto de Conservación de Animales Silvestres (ICAS) de Brasil; el profesor Theo B. Pagel, director general del zoológico de Colonia (Alemania); y el Dr. Jon Paul Rodríguez, antiguo presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN.