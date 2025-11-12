Recuerdan el cierre de vías y pistas forestales en El Hierro ante la llegada de la borrasca 'Claudia' este miércoles

El Hierro se suma al cierre de vías y pistas forestales ante la llegada de la borrasca 'Claudia' este miércoles - CABILDO DE EL HIERRO

VALVERDE (EL HIERRO), 12 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de El Hierro ha activado este miércoles el Plan Insular de Emergencias (PEIN) ante la alerta decretada desde hoy por lluvias, vientos y riesgo de inundaciones pluviales ante el paso de la borrasca 'Claudia' por el Archipiélago canario.

De este modo, la institución, en coordinaciones con el resto de entidades integrantes del CECOPIN insular, ha activado una serie de medidas preventivas, entre ellas el cierre, a partir de las 16.00 horas, de la carretera HI-400 (carretera de El Julan) desde La Casita del Llano hasta la intersección con la HI-500 (El Tomillar).

Tampoco estará operativa al tráfico a partir de las 16.00 horas la HI-500 (desde el Pozo de la Salud hasta El Tomillar) y HI-45 (desde La Llanía, hasta El Tomillar) y, a partir de las 20:00 horas, tampoco se podrá circular por la HI-1 desde La Llanía hasta Candelaria, según ha precisado la corporación insular en una nota.

Asimismo, se procederá al cierre de pistas forestales de 'nivel amarillo' en la zona de la masa forestal, excepto la pista del Jorado y La Mareta. En cuanto a las clasificadas en 'nivel naranja', solo se cierra la pista de El Pinito.

ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL

El Gobierno de Canarias ha acordado la suspensión este miércoles de la actividad escolar, extraescolar y complementaria así como los servicios educativos complementarios que se desarrollen de forma presencial en los centros educativos localizados en la isla, a partir de las 15:00 horas y, consiguientemente, se autoriza su desarrollo mediante modalidad online en los casos que sea posible.

También, en consecuencia, quedará suspendida la actividad cultural y deportiva al aire libre desde las 15:00 horas

Además, queda prohibida la quema de rastrojos en el ámbito insular, y adopta medidas preventivas en la red de carreteras, especialmente en los túneles ante posibles desprendimientos, entre ellas la limpieza de cunetas, revisión de causes de barrancos y de la red de alcantarillado (por parte de los ayuntamientos), y avisos directos a población con vivienda habitual en zonas de especial riesgo para que adopten medidas de autoprotección, entre otros.