Red Eléctrica considera "superada" la incidencia en la subestación de Macher, que originó el cero energético

Expone que la subestación está pendiente de unas obras encaminadas a fortalecer el sistema eléctrico con la mejora del mallado de la red

ARRECIFE (LANZAROTE), 3 (EUROPA PRESS)

El cero energético que afectó este sábado a las islas de Lanzarote y La Graciosa se originó tras una incidencia "ya superada" en una posición de de la subestación de Macher 132/66 kV, ubicada en el municipio de Tías, así como en la posterior desconexión de la central eléctrica de Punta Grande, según han informado fuentes de Red Eléctrica.

La compañía detalla que, una vez identificada y aislada la incidencia, ocurrida sobre las 5.44 horas, se produjo la reposición de las líneas y las subestaciones afectadas, habiendo quedado el suministro respuesto sobre las 7.13 horas. Sin embargo, puntualiza, Red Eléctrica mantiene su "comunicación permanente" con las autoridades canarias e insulares para hacer seguimiento de la incidencia, "ya superada".

Subrayan que la subestación de Macher 132/66 kV estaría pendiente de las obras asociadas a la terminación del eje de doble circuito de 132 kV entre las subestaciones de Macher y Playa Blanca, infraestructura que completará el eje de doble circuito de 132 kV de Lanzarote y Fuerteventura.

Asimismo, Red Eléctrica asegura que está trabajando en colaboración con la Consejería de Transición Ecológica y el Cabildo para viabilizar el trazado del último tramo pendiente de la línea, que prevé fortalecer el sistema eléctrico de Lanzarote al lograr la mejora del mallado de la red.