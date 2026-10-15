La reducción de la pobreza se estanca en Canarias en el 31,2% de la población, más de 700.000 personas

El vicepresidente de EAPN Canarias, Fernando Rodríguez, en la presentación el informe anual en el Parlamento de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

(Rogamos que sustituyan esta noticia por otra anterior por un error de la fuente informante con las personas mayores en vulnerabilidad)

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social solicita un pacto "urgente" en Canarias y más coordinación entre administraciones

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 (EUROPA PRESS)

La reducción de la pobreza se ha estancado en Canarias en el 31,2% de la población, en torno a 704.000 personas, según la tasa AROPE, tras haber roto la tendencia descendente de los últimos cuatro años (-7,2%), recoge el informe 'El estado de la pobreza. Canarias. 2026' elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias).

El documento, elaborado a partir de la 'Encuesta de Condiciones de Vida' del INE de 2025 y entregado este jueves a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, sitúa a las islas 5,5 puntos por encima de la media nacional y como cuarta comunidad con la tasa se pobreza más alta solo por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.

Además, la pobreza severa alcanza al 8% de la población canaria, el mismo porcentaje que en el conjunto del Estado y aunque disminuye respecto al año anterior, supone que unas 182.000 personas viven en hogares con ingresos inferiores a 679 euros mensuales por unidad de consumo.

El informe alerta también de la "insoportable" pobreza infantil en el archipiélago que afecta a unos 91.000 niños, casi un 1% por ciento más que el año anterior, cuarta tasa más alta del Estado y que supera en 7,3 puntos la media nacional.

No obstante, si se utilizaran indicadores del Instituto Canario de Estadística (Istac), la pobreza infantil escalaría hasta las 141.000 personas.

La desigualdad de renta es uno de los problemas sociales más significativos pues según el informe la renta media por persona en Canarias es de 1.185 euros al mes, es decir, 117 menos que la renta media estatal.

Así, la renta del 10% más rico de la población de Canarias multiplica por 8,6 la del 10% más pobre, una brecha que, pese a mejorar 1,6 puntos respecto al año anterior, sigue reflejando una desigualdad estructural en el archipiélago.

Las mujeres en Canarias continúan estando más expuestas a la pobreza con un total 370.000 mujeres en riesgo de pobreza o exclusión social, con una tasa del 32,1% frente al 30,2% de los hombres.

125.000 MAYORES, EN VULNERABILIDAD SOCIAL

Asimismo, la vulnerabilidad social afecta a unas 125.000 personas mayores de 65 años, el 29,5%, con una carencia material y social severa que pasa del 8,7% al 9,8%.

Entre las personas con discapacidad, la tasa AROPE alcanza el 37,8%, diez puntos más que la de quienes no tienen discapacidad.

A ello se suma la situación de los hogares monoparentales, con una tasa AROPE del 20,1%, y la de la población de nacionalidad extracomunitaria, que alcanza el 21,7%, lo que refleja una mayor vulnerabilidad de estos colectivos.

Igualmente el 54,2% de la población canaria tiene dificultades para llegar a fin de mes, algo más de 1.233.000 de personas y el 49,9% no puede afrontar un gasto imprevisto, prácticamente una de cada dos personas, alrededor de 1.135.000, un que dato supera en 13,5 puntos la media estatal y que coloca en Canarias en cabeza.

El 39,3% de la población canaria tampoco puede permitirse una semana de vacaciones fuera de casa al año, casi cuatro de cada diez personas, unas 893.000.

EAPN incide también en que el acceso y el mantenimiento de una vivienda es uno los principales factores de empobrecimiento en Canarias.

El 45,4% de quienes viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social, casi la mitad, frente al 27,2% entre quienes residen en una vivienda en propiedad.

Asimismo las dificultades para sostener los gastos de vivienda alcanzan a 293.000 personas, que tienen retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca y a ello se suma la pobreza energética pues unas 252.000 personas experimentan retrasos en el pago de suministros básicos, como electricidad, agua o gas, y unas 430.000 no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

El encarecimiento acumulado agrava las dificultades pues el precio de compraventa en Canarias aumentó un 74,5% entre 2015 y 2025 y se duplicó en el caso de la vivienda nueva, con una subida del 101,7%.

Por su parte, el gasto mensual medio en alquiler creció un 73,5% entre 2014 y 2025, de 339 a 588 euros.

"CHAFADOS" CON LOS RESULTADOS

El vicepresidente de EAPN, Fernando Rodríguez, ha confesado que se han quedado "chafados" con los resultados porque confiaban en un descenso de al menos del 2% en riesgo de pobreza al tiempo que se pregunta como dentro de un mismo país hay una "brecha" entre el norte y el sur pues Canarias duplica a algunas comunidades.

Ha señalado que las medidas sociales puestas en marcha por las administraciones "han tocado suelo" y se está "muy lejos" de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030 ya que habría que reducir la pobreza en 92.000 personas.

Por ello ha vuelto a exigir de forma "urgente" la firma de un pacto contra la pobreza en Canarias que vincule a representantes políticos, empresas y organizaciones sociales que incluya mejorar la cobertura, suficiencia y accesibilidad del sistema de garantía de rentas, garantizar el acceso y mantenimiento de una vivienda digna y asequible y avanzar hacia un empleo estable, con salarios suficientes y condiciones laborales dignas.

Ha demandado más "coordinación" interadministrativa porque en muchas ocasiones se refugian en las competencias y al final "nadie hace nada" y aunque entiende que el sistema de ayudas es "insuficiente" y además con "coyunturales", ha asegurado que si no se desplegaran el riesgo de pobreza superaría el 52%.

Rodríguez ha reclamado también que el pacto deje a un lado "partidismo e ideología política" y "pensar todos a una" ya que la lucha contra la pobreza "es cuestión de todos".