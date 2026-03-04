Refuerzan la conexión entre Tenerife y Alemania con nuevas conexiones áereas desde Berlín, Bremen, Dresde y Stuttgart - TURISMO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tenerife refozará su conectividad aérea con Alemania para la temporada de invierno 2025-2026 (octubre-abril) con la incorporación de nuevas rutas desde Berlín, Bremen, Dresde y Stuttgart, según ha adelantado este miércoles el Cabildo de Tenerife.

Las nuevas conexiones corresponden a Sundair, que operará vuelos desde Bremen, Dresde y Berlín, así como a Condor Flugdienst, que conectará Stuttgart con la isla.

En 2025, llegaron a la isla 905.125 pasajeros procedentes de Alemania, un 4,9% más. En total, Tenerife mantuvo conexiones con 17 aeropuertos alemanes, y se elevó a 18 con una conexión puntual adicional. Las ciudades con mayor volumen de plazas aéreas hacia la isla fueron Frankfurt, Düsseldorf, Berlín, Múnich y Hamburgo.

Según los análisis realizados por los departamentos de Investigación y Conectividad de Turismo de Tenerife, aún existe demanda no cubierta mediante vuelos directos. En ese sentido, entre un 4,9% de los pasajeros en invierno y un 8,2% en verano llegan actualmente a través de escalas, lo que abriría margen para ajustes en capacidad, frecuencias y horarios por parte de las aerolíneas.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha recordado el carácter "estratégico" del mercado alemán, "no solo por su volumen, sino por su fidelidad y por su contribución a un modelo turístico de calidad".

"Estas nuevas rutas son el resultado de un trabajo constante con aerolíneas y turoperadores para mejorar nuestra conectividad y adaptarnos a la demanda real del mercado", ha señalado.

MARGEN DE MEJORA

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, los datos confirman que existe todavía "margen de mejora" en conexiones directas. Así, el objetivo pasará por "optimizar" frecuencias, horarios y capacidad, así como "reforzar" el posicionamiento de Tenerife como destino diferencial en Alemania, a través de la "sostenibilidad, diversidad de producto y experiencia".

Esta estrategia de refuerzo de la conectividad se enmarca en la participación de la delegación insular en la ITB Berlin, donde se han mantenido cerca de 30 reuniones con turoperadores, aerolíneas y agentes clave del sector turístico europeo.

En cuanto a turistas, no solo pasajeros aéreos, Tenerife recibió en 2025 un total de 862.867 visitantes alemanes, una cifra que consolidaría a Alemania como el segundo mercado internacional más importante para la isla, solo por detrás del británico. La isla es el segundo destino canario con mayor cuota de turismo germano (30,6%).