Registran esta madrugada un nuevo enjambre sísmico en las Cañadas del Teide con 700 pequeños terremotos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado desde la madrugada este jueves un enjambre de actividad microsísmica anómala en la zona de las Cañadas del Teide, al suroeste de Pico Viejo, con más de 700 pequeños terremotos concentrados en la misma área.

Se trata del sexto enjambre sísmico detectado en la isla de Tenerife desde 2016, según informa el centro investigador en sus perfiles sociales, donde puntualiza, además, que el enjambre sísmico fue detectado a partir de las 02.00 horas de la madrugada de este jueves en la zona mencionada.

Así, el IGN ha registrado en la zona más de 700 pequeños terremotos concentrados en la zona mencionada, en donde los últimos años ya se habían observado episodios similares: en concreto, en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022 y noviembre de 2024.

Los eventos sísmicos de este jueves se ha localizado a unos 10 kilómetros de profundidad y han presentado magnitudes muy bajas, por ello no han sido sentidos por la población.

De este modo, debido a la baja energía de muchos de estos terremotos, los eventos han sido detectados únicamente por el sistema automático de vigilancia sísmica. Sin embargo, matizan, no cuentan con la calidad suficiente para ser incorporados al catálogo oficial del Instituto.

El IGN informa que seguirá ampliando la información si fuera necesario, si bien continúa realizando un seguimiento de la actividad en la zona.