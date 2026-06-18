Rego admite que la imagen de Zapatero en la AN es "preocupante" y considera que se "tienen que dar explicaciones"

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una intervención sobre el proyecto Gran Giro, a 6 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Rego responde hoy a propuestas sobre salud mental de las personas jóvenes que han participado en e - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha admitido este jueves que la imagen del ex presidente José Luís Rodríguez Zapatero entrando en la Audiencia Nacional (AN) para declarar por su imputación por el caso de Plus Ultra, es "lógicamente preocupante".

Si bien Rego ha señalado que hay que "dejar que la justicia haga su trabajo", ya que este jueves "hay otro momento de declaración", sí que ha matizado que "evidentemente se tienen que dar explicaciones y tiene que concluir todo el proceso de investigación".

De todas formas, la ministra ha aprovechado durante unas declaraciones al programa 'Buenos Días Canarias' de RTVC, recogidas por Europa Press, para apuntar que "este ambiente de crispación, de tensión, genera cierta desafección", y en ese marco ha incidido en que el Gobierno de España "sigue trabajando" en cuestiones, ha citado, como los menores migrantes, la ley de entornos digitales seguros, o los Presupuestos Generales del Estado.

Para agregar que, "de alguna manera", hay que "separar en este momento lo judicial de lo ético", ya que ha defendido que "hay muchas maneras de estar en política", puntualizando que la "idea de que todos están de la misma manera en política", hay que "desmontarla".

En este sentido, ha afirmado que en su caso pertenece a una organización política "humilde pero muy decente", en alusión a Izquierda Unida, de la que ha subrayado que es la organización que "siempre pone las denuncias normalmente" y su gente entra "en política pagando la hipoteca" de sus pisos y sale "de la misma manera de la política, pagando la hipoteca".

"Por tanto, esta idea de los políticos y la política desde un lugar en el que parece que está alejado de la ciudadanía no siempre es así", apostilló.