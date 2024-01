Rego ve "urgente" mejorar la acogida de menores migrantes y estudiará la distribución por CCAA que pide Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en uan rueda de prensa conjunta para explicar la situación de los menores migrantes no acompañados

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en uan rueda de prensa conjunta para explicar la situación de los menores migrantes no acompañados - EUROPA PRESS

Clavijo aboga por la vía del decreto ley y valora la "empatía" y el "cambio de actitud" de la ministra frente a su predecesora, Ione Belarra



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha dicho este miércoles que la acogida de menores migrantes no acompañados necesita de una "respuesta urgente" y por ello se ha abierto a estudiar la propuesta del Gobierno de Canarias de acometer modificaciones legislativas para que la distribución por comunidades autónomas sea obligatoria.

En una rueda de prensa conjunta con el presidente canario, Fernando Clavijo, la ministra ha detallado que habrá una reunión de ambas instituciones antes de que acabe el primer trimestre del año para ver los posibles "enfoques" de la medida dado que hay varios ministerios implicados.

En ese sentido ha insistido en que se debe acometer una "acción integral y estructural" con el fin de que los recursos de acogida no estén "tensionados", se respeten los derechos humanos y se garantice la "transición" de los menores hacia la edad adulta.

La ministra, que va visitar a lo largo del día el centro de menores del antiguo seminario Diocesano en La Laguna y mantendrá un encuentro con representantes de la red de migrantes, ha insistido en que la acogida de los menores migrantes "es una prioridad" para el Gobierno.

Ha señalado que la migración es "estructural" y va a seguir existiendo mientras haya "desigualdad" y por lo tanto, España y Canarias, como "sociedad de acogida" deben garantizar los derechos humanos y que "ningún territorio se vea tensionado", y blindando los "derechos de quienes llegan, pero también los derechos de quienes están aquí".

Ha indicado también que ya se aprobó en el Consejo de Ministros una partida de 20 millones de euros destinada a las comunidades autónomas y a la ciudad autónoma de Ceuta para la acogida solidaria en Península de 396 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañadas y ahora se van a "coordinar" con Canarias para agilizar los traslados.

La ministra ha resaltado también la creación de la Comisión Interministerial de Migración que responde a la petición de Canarias de crear "un mando único" y ha avanzado también que ha habido reuniones con la Comisión Europea para captar fondos europeos adicionales.

Asimismo ha dicho que en breve empezará su andadura el Grupo de Trabajo de Menores No Acompañados que se acordó en la última conferencia sectorial.

Rego ha incidido en que la modificación legislativa no es suficiente para atender a un "problema complejo" y por ello ha remarcado la necesidad de una "estrategia integral" que permita hablar "no solamente de acogida sino también de formación y de empleabilidad".

Clavijo ha tildado de "muy fructífera" la reunión y ha destacado la "empatía" y el "cambio de actitud" con su predecesora en el cargo, Ione Belarra, pues aunque es un fenómeno "difícil", ha ofrecido "plazos y concreción".

HACER TRASLADOS MIENTRAS SE MODIFICAN LAS LEYES

El presidente se ha mostrado a favor de que la modificación en torno a los menores se haga vía decreto ley y convalidado por el Congreso porque es la fórmula más rápida, y ha puesto como ejemplo del mal funcionamiento del modelo "solidario" que los 347 menores migrantes pactados para ser distribuidos en octubre "aún no han podido salir" porque solo tres comunidades autónomas --Madrid, Galicia y Aragón-- han mostrado interés y predisposición.

Además, solo en enero, Canarias ha recibido la llegada de unos 900 menores más, con lo que "el saldo sigue siendo positivo", con más de 5.600 en total.

"Por tanto, esa es una vía que hemos quedado en potenciarla y que el Ministerio además colabore y nos ayude a que eso se haga efectivo porque mientras se produzcan las modificaciones hay que seguir haciendo algo", ha apuntado.

Ha valorado también que la ministra se vaya a reunir con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, para "desatascar" el operativo de determinación de edad pues hay hasta 1.800 "que generan dudas y hay que hacer las pruebas porque preocupa que pueda haber menores con adultos o adultos con menores".

El presidente canario ha asumido que la inmigración "es estructural y no va a acabar" y el archipiélago "va a seguir siendo frontera sur de Europa" por lo que hacen falta recursos y la coordinación de ambos gobiernos, al tiempo que ha agradecido que se vaya a intensificar la labor diplomática de las autoridades europeas en Mauritania, Gambia y Senegal, principalmente, principales puntos de origen de las embarcaciones actualmente.

Clavijo ha reclamado también a la ministra el incremento del presupuesto para las comunidades autónomas mientras espera por los fondos de la UE ya que, aunque no quiere poner "números ni cantidades económicas", los menores "consumen unos recursos" vinculados a los derechos de la infancia o la escolarización.

CRITERIOS OBJETIVOS Y RAZONABLES

Ha admitido que hay "muchas dificultades" para lograr mayorías en el Congreso pero espera que se pueda sellar un "documento de consenso" con todas las fuerzas políticas y que con unos "criterios objetivos y razonables", los menores no acompañados que lleguen a territorio europeo puedan seer distribuidos entre otras comunidades autónomas aunque se conserve la tutela.

El presidente no es partidario de retocar la ley de extranjería porque dilataría y ha resaltado el "compromiso" de la ministra de "tener algo sobre lo que discutir" a lo largo del primer trimestre y las fuerzas políticas representadas en las Cortes se pronuncien.

"No nos gustaría que esto fuese lo llevo no lo llevo, utilizo ahora esto para derrotar al Gobierno, no derrotar al Gobierno, creo que es demasiado importante, estamos hablando de niños y niñas y de su futuro, yo creo que esto requiere un amplio acuerdo político como hemos conseguido en Canarias", ha apuntado, en referencia al 'Pacto Canario por la Inmigración', avalado por todos los grupos parlamentarios salvo Vox.

"Vamos a tener un texto y vamos a ofrecérselo a distintas fuerzas políticas para escuchar su pronunciamiento y el que quiera estar en tesis xenófobas, tesis ultraderechistas, pues que esté donde quiera estar, pero al meno,s yo estoy convencido que va a haber una amplia mayoría que va a estar de acuerdo", ha explicado.

LOS SERVICIOS ESTÁN "DESBORDADOS"

Clavijo ha admitido que los servicios de de emergencias y acogida están "desbordados" en las islas, incluso el propio personal de la Consejería de Bienestar Social, con "tres personas solo tramitando los expedientes y trabajando a destajo".

Ha apuntado que en el centro de Las Raíces (Tenerife) hay unos 140 presuntos menores que conviven con adultos, que no es lo "ideal", y por eso se ha habilitado un espacio diferenciado para ellos, y ha advertido de que quienes quieran judicializar este proceso "tendrán que responder ante la ciudadanía y ante su propia conciencia".

En esa línea, Rego ha afirmado que "hay margen para trabajar y para tener una propuesta solvente" y ha sostenido que "quien se ponga en contra del avance de los derechos humanos y del avance de los derechos de la infancia tendrá que responder también políticamente de donde se sitúa".

"Somos una sociedad de personas que han migrado durante décadas y yo creo que somos muy conscientes de lo que supone el fenómeno migratorio, somos muy conscientes de la exigencia que hay que tener siempre de poner los derechos humanos en el centro y tenemos que ser capaces de hacerlo bien y sobre todo de garantizar recursos para que, insisto mucho en este aspecto, no se tensionen los lugares de llegada y por supuesto se garanticen los derechos de todos y de todas independientemente del lugar de nacimiento", ha comentado.