Reincorporación progresiva, menos autoexigencia y mantener 'hobbies', claves para combatir la 'depresión postvacacional'

Archivo - Np Cómo Afrontar El Síndrome Postvacacional Y La Vuelta A La Rutina - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) abogan por una reincorporación progresiva al puesto de trabajo, rebajar la autoexigencia y mantener 'hobbies' y actividades de ocio para combatir la 'depresión postvacacional'.

Así, aclaran en una nota que aunque no está identificada como diagnóstico clínico, sí es conocida como una "respuesta adaptativa pasajera que se resuelve de manera espontánea".

Los especialistas exponen que la sintomatología abarca desde una leve bajada de ánimo, fatiga y desmotivación hasta irritabilidad o dificultades de concentración.

Concretamente detallan que estos efectos suelen desaparecer en unos pocos días o semanas, conforme el organismo y la mente se readaptan a la rutina, aunque advierten de que si los síntomas se prolongan más de dos semanas o afectan de manera significativa a la vida diaria, podría tratarse de un problema más serio y recomiendan acudir a un profesional de la salud mental.

El equipo de psiquiatras y psicólogos clínicos que integra este servicio expone que este proceso puede afectar a cualquier persona, aunque es más frecuente en aquellas que sientan insatisfacción en su trabajo o sus estudios, mantienen altos niveles de estrés, carecen de hábitos de autocuidado o enfrentan demandas profesionales excesivas.

Asimismo, recomiendan planificar la vuelta con antelación para evitar imprevistos y sobrecargas, introduciendo pequeños cambios en la rutina, y cuidar de los hábitos de sueño y la alimentación, además de realizar ejercicio.

Entre los errores más habituales al volver a la rutina destacan la tendencia a retomar el ritmo a toda velocidad, acumular tareas para "recuperar el tiempo perdido", descuidar el descanso y caer en la autoexigencia excesiva.

Desde el servicio subrayan que la clave es aceptar el proceso de adaptación como algo natural, mantener expectativas realistas y priorizar el autocuidado, lo que permite afrontar este período con una mejor actitud mental y emocional.

En el caso de los escolares, también es común observar cierta resistencia o nerviosismo al inicio del curso, por lo que se aconseja a los padres recuperar progresivamente los horarios de sueño y comidas, validar las emociones de sus hijos, transmitirles el entusiasmo por un nuevo comienzo e implicarlos en la preparación del regreso.