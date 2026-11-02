Repuesto el suministro eléctrico en La Palma tras un cero energético de casi cuatro horas

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SANTA CRUZ DE LA PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa y Red Eléctrica (REE) han confirmado este lunes la reposición del 100% del suministro eléctrico en La Palma tras un cero energético que ha durado casi cuatro horas.

"Agradecemos la paciencia y comprensión de todas las personas afectadas durante el proceso de recuperación", ha escrito Endesa en su perfil de 'X'.

La interrupción del suministro, en medio de una tormenta eléctrica que ha afectado a la isla y que se baraja como origen del suceso, dejó a más de 50.500 clientes sin luz pero se produjo en dos incidentes diferenciados.

A las 04.10 horas se registró un primer 'disparo' afectando a la subestación Valle y con la pérdida 17.624 suministros de la isla pero el corte fue repuesto por REE, titular de la línea.

No obstante, algo menos de tres horas después, una incidencia en la central de Los Guinchos acabó por generar el cero energético en toda la isla.

Endesa señala que desde el primer momento, los equipos técnicos de generación y distribución han trabajado para recuperar el suministro de forma progresiva, siguiendo en todo momento las instrucciones del operador del sistema y en coordinación con este, hasta alcanzar la normalización completa del servicio.

La compañía precisa también que la línea de REE se mantuvo indisponible durante gran parte de la duración del 'cero', procediendo el operador del sistema a su puesta en servicio en el tramo final.

Además apunta que durante el proceso de reposición se han ido incorporando progresivamente los grupos de generación disponibles y energizando las diferentes instalaciones de la red a medida que las condiciones del sistema lo permitían, con el objetivo prioritario de recuperar el suministro con seguridad.

REE señala, por su parte, que investiga las causas del 'cero energético' y demás incidencias ocasionadas por la tormenta, al tiempo que colabora con las administraciones competentes facilitando toda la información disponible.

Asimismo indica que desde que se registró el 'cero' se inició el proceso de recuperación del suministro eléctrico a medida que se fueron acoplando los grupos de generación de la central de Los Guinchos, registrándose problemas iniciales en el arranque de algunas de las unidades de generación, lo que ha motivado cierto retraso.

La Consejería de Transición Energética y Energía del Gobierno de Canarias apunta que mantiene "estrecho contacto" con Endesa y REE para esclarecer las causas de lo sucedido.

Así, apunta que el sistema eléctrico de La Palma arrastra "problemas estructurales" de generación, transporte y distribución y ya ha advertido de las "deficiencias" y trabaja en la búsqueda de soluciones, algunas ya en marcha y otros con un ritmo "más lento de lo deseable", con el objetivo de reforzar la seguridad del suministro y evitar nuevos incidentes.