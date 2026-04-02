Rescatada en helicóptero del GES una senderista tras caer en una zona difícil acceso en Gran Canaria

Archivo - Helicóptero del GES del Gobierno de Canarias - TWITTER 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una senderista de 51 años de edad ha sido rescatada este jueves por un helicóptero del GES tras sufrir una caída en el barranco de los Cernícalos, en Telde, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:09 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, que había sucedido en una zona de difícil acceso, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, una dotación del helicóptero del GES rescató a la afectada, con un traumatismo de carácter moderado, para evacuarla hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a la senderista a su aterrizaje antes de trasladarla hasta el servicio de urgencias del hospital.