Rescatadas 135 personas migrantes, entre ellas un menor, a bordo de un cayuco próximo a Gran Canaria

Archivo - Cayuco en aguas de El Hierro - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a un total de 135 peronas migrantes a bordo de un cayuco que navegaba a unas diez millas al sur de la isla de Gran Canaria.

El aviso fue dado a primera hora de este domingo por la Guardia Civil, quien reportó con un eco radar al centro de Salvamento Marítimo sobre un posible cayuco navegando en la posición mencionada.

Asímismo, los controladores marítimos procedieron a contactar con embarcaciones en zona, sin obtener confirmación, pero minutos después es el helicóptero Helimer 205, de regreso a base de otro vuelo, quien avistó y facilitó la posición de la embarcación irregular.

Movilizada la guardamar Urania, sale a su encuentro y rescata a las 135 personas que iban a bordo del cayuco, todas ellas subsaharianas, entre ellas 125 hombres, nueve mujeres y un menor.

A las 3:15 horas de este domingo, los migrantes desembarcaron en el puerto de Arguineguín, donde fueron atendidos por el personal del Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja desplazado a la zona.