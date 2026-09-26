Rescatadas dos bañistas que quedaron atrapadas junto al antiguo pescante de Hermigua (La Gomera)

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SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo rescató en la jornada de este viernes a dos bañistas que quedaron atrapadas sobre unas rocas junto al antiguo pescante de Hermigua (La Gomera).

Según ha informado el organismo estatal, tras recibirse el aviso de la situación, el Centro Coordinador de Salvamento (CCS) Tenerife movilizó al helicóptero Helimer 204.

De esta manera, el recurso aéreo localizó a las dos afectadas y las izó hasta el aparato para trasladadas a tierra, donde fueron atendidas por los servicios sanitarios movilizados.