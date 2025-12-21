Rescatado un hombre de 42 años tras caerse en un barranco del municipio de La Laguna (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 42 años, ha sido rescatado por efectivos de Bomberos de Tenerife este domingo tras sufrir una caída en el Barranco de Santos, en la zona de Finca España, en el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 08.35 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que una persona se había precipitado a un barranco y que precisaba de asistencia sanitaria, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Efectivos de los Bomberos de Tenerife rescataron al afectado del barranco. Presentó diferentes traumatismos de carácter moderado y fue evacuado hasta el lugar en el que se encontraba el personal de la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, que procedió a su asistencia y traslado Hospital Universitario de Canarias.

La Policía Local colaboró con el resto de los servicios de emergencias y realizó los informes oportunos.