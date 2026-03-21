Rescatado un hombre de avanzada edad en Gáldar (Gran Canaria) tras inundarse su vivienda por las lluvias

Europa Press Islas Canarias
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 15:55
SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de avanzada edad ha sido rescatado este sábado de una zona de difícil acceso, en Barranco Hondo, en el municipio de Gáldar, después de verse solo e incomunicado en su vivienda, afectada por las fuertes lluvias.

Recibido el aviso a través del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del 112 Canarias, los agentes de la Policía Canaria acudieron al lugar para auxiliar al hombre, que se encontraba solo e incomunicado en su domicilio, en una situación de riesgo debido a la inundación de la vivienda, según ha informado el cuerpo de seguridad.

El afectado fue finalmente trasladado al Centro de Salud para su valoración, al presentar signos de nerviosismo.

Contenido patrocinado