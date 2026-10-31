Rescatado un senderista en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en Valleseco (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años y de origen extranjero ha sido rescatado este viernes en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en Valsendero, en Valleseco, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12.45 horas de ayer, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado. Finalmente, fue trasladado a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.