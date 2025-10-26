Rescatados en helicóptero dos adultos y un menor tras caer al mar en la costa norte de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos adultos, de 40 y 48 años, y un menor, de 13, han tenido que ser rescatados este domingo tras producirse la caída de tres personas al mar desde una zona rocosa, ubicada en la Playa del Vagabundo, en Moya, y que se encontraban aferrados a unas piedras en el interior de una cueva, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias Cecoes 112.

El suceso se produjo sobre las 07:36 de este domingo, cuando el Cecoes 112 recibió una alerta informando sobre el incidente, por lo que se activaron los recursos necesarios para intervenir en la emergencia.

Ante la dificultad del terreno para garantizar su rescate por tierra, el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo izó a dos bomberos del Consorcio y los trasladó hasta el lugar donde se encontraban los afectados.

Uno de los bomberos rescató a un hombre adulto y lo acompañó por tierra hasta la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, mientras que el otro bombero aseguró a un menor para su rescate por el Helimer y posterior traslado al Aeropuerto de Gran Canaria.

Allí, una ambulancia sanitarizada del SUC realizó la asistencia inicial del menor, así como de otro afectado adulto (rescatador del Helimer) y los trasladó al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Otro de los afectados, con policontusiones, fue atendido en el lugar del incidente, pero rechazó traslado al hospital.

El helicóptero del GES rescató al tercer afectado que había quedado con material de flotamiento en una zona relativamente segura y lo trasladó a su base en El Berriel, donde una ambulancia del SUC realizó su asistencia sanitaria y traslado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Efectivos de la Policía Local, por su parte, colaboraron con los servicios intervinientes.