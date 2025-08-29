Rescatan un caballo que cayó por un barranco en La Esperanza (Tenerife)

Caballo rescatado por los bomberos en La Esperanza - BOMBEROS DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Tenerife con base en La Laguna fueron activados este jueves, sobre las 11.30 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112, para intervenir en el rescate de un caballo que se cayó a un barranco de unos 15 metros de profundidad y presentaba algunos rasguños.

Una vez allí se encargaron de habilitar un camino a través de la ladera con la ayuda de azadas y una motosierra hasta que finalmente, y con la colaboración de vecinos de la zona, consiguieron sacarlo hasta un lugar seguro donde posteriormente fue atendido por el veterinario.

En el servicio también participaron agentes de la Policía Local, recoge una nota del Consorcio.

Por otro lado, efectivos de San Miguel de Abona fueron activados sobre las 14.10 horas para intervenir en el incendio de un vehículo en Adeje, concretamente en la calle Galicia, antes de la incorporación a la autopista.

El fuego se originó en la zona del motor mientras el coche estaba circulando y tras una primera intervención de la Policía Local con extintores, procedieron a sofocarlo por completo.

Asimismo, efectivos del parque de Güímar fueron solicitados sobre las 12.40 horas por un accidente de tráfico con tres vehículos implicados en la TF-1 a la altura del polígono industrial de Arafo.

Llegados al lugar, procedieron a señalizar la zona, a desconectar las baterías de los coches accidentados y a la posterior limpieza de calzada. Intervinieron el Servicio de Urgencias Canario y la Guardia Civil.