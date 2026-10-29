Rescatan un cayuco con 137 migrantes en aguas próximas a Gran Canaria y se traslada a 7 personas al hospital

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este jueves un cayuco con 137 migrantes en aguas próximas a la isla de Gran Canaria, teniendo que trasladar a siete de ellos a un centro hospitalario, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los migrantes, tras ser rescatados, fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, en Mogán, donde el dispositivo sanitario desplegado en la zona asistió a las personas, necesitando siete de ellos traslado a un centro hospitalario.

Esta embarcación se suma a la rescatada en la noche de este miércoles, también en aguas próximas a la costa de Gran Canaria, con 12 migrantes, por lo que en las últimas horas han arribado a la isla 149 personas.