Rescatan un cayuco con 96 migrantes en aguas cercanas a Lanzarote y localizan otro próximo a sur de Gran Canaria

Cayuco localizado por Salvamento Marítimo próximo a Maspalomas, al sur de Gran Canaria - SALVAMENTO MARÍTIMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La guardamar Urania de Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche de este sábado un cayuco con 96 migrantes, entre ellos nueve mujeres y dos menores, mientras que a primera hora de este domingo el helicóptero Helimer 211 y la salvamar Macondo han localizado otra embarcación pero aún está por conocer el número de personas que viajaban a bordo, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

En cuanto a la embarcación rescatada próxima a Lanzarote, los migrantes fueron trasladados por la guardamar Urania hasta el muelle de Arrecife, donde desembarcaron pasada la media noche de este domingo.

Seguidamente el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistieron a los 96 inmigrantes en el muelle de Arrecife, necesitando tres de ellos traslado a un centro hospitalario.

Por otro lado, a primera hora de este domingo, ha sido localizado un cayuco a unos 3,7 kilómetros (2 millas náuticas) de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), motivo por el que fue movilizado el helicóptero Helimer 211 y la salvamar Macondo, que los ha acompañado hasta Arguineguín, en Mogán, donde una vez que desembarquen se conocerá el número de personas que iban en la embarcación.

Ambos hechos han sido coordinados por los controladores del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Las Palmas.