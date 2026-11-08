Rescatan dos cayucos con 186 migrantes en aguas próximas a El Hierro

Archivo - Salvamento Marítimo, migrantes - EP - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado dos cayucos con 186 migrantes a bordo en aguas próximas a la isla de El Hierro este domingo, según ha informado el ente institucional.

En concreto, el centro de control de Tenerife ha movilizado a la salvamar Diphda tras avistarse un cayuco a una milla de La Restinga con unas 80 personas de origen subsahariano.

Asimismo, la salvamar Acrux ha rescatado otro cayuco con 106 migrantes de origen subsahariano, entre ellos dos mujeres y cuatro menores, que también han desembarcado en el puerto de La Restinga.