Rescatan dos cayucos con 260 migrantes en aguas próximas a El Hierro

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha interceptado en la tarde de este domingo dos cayucos con unos 260 migrantes en aguas próximas a la isla de El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

Tras ser interceptados, los inmigrantes han sido trasladados hasta el muelle de La Restinga, donde han sido asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja.

Una vez atendidos, cuatro de los inmigrantes precisaron traslado al hospital de la isla.