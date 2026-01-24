Rescatan a dos senderistas en el refugio de Altavista, en el Teide, con síntomas de hipotermia leve

No contaban con la vestimenta adecuada y fueron localizados en buen estado de salud, si bien sufrían una hipotermia leve

Refugio de Altavista, en el Teide
Publicado: sábado, 24 enero 2026 13:55
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos senderistas han sido rescatados en la madrugada del pasado viernes por efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil al verse en el Refugio de Altavista, en el Teide, sin vestimenta adecuada y con síntomas de hipotermia leve.

Así lo ha informado hoy a los medios la Benemérita, que apunta que los afectados fueron localizados por los agentes y efectivos de los Bomberos en buen estado, pero con síntomas de una hipotermia leve.

Tras pasar la noche junto a Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) y Bomberos, se procedió a iniciar el descenso a primera hora de la mañana del pasado viernes.

Finalmente, los rescatados no precisaron de asistencia médica.

