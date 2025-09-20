Rescatan en helicóptero a una mujer mayor con dificultad respiratoria cuando caminaba por Ajuy, en Fuerteventura

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 20 (EUROPA PRESS)

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha rescatado este sábado a una mujer, de 70 años, que tenía dificultad respiratoria cuando caminaba por el sendero de Ajuy, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 12.10 horas en dicho lugar, hasta donde se desplazó el helicóptero del GES tras ser alertado de que una mujer se encontraba en un sendero de difícil acceso y presentaba dificultad respiratoria, por lo que no podía continuar su marcha.

Así, tras localizar el helicóptero a la afectada, la rescató con la colaboración de los bomberos y de la Policía Local, que se desplazaron a la zona, y la trasladaron hasta la helisuperficie del Hospital General de Fuerteventura.