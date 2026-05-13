Rescatan a un helicóptero a una senderista herida tras una caída en Agulo

Archivo - Helicóptero del GES preparado para un rescate - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) ha rescatado en la mañana de este miércoles a una mujer que había sufrido una caída mientras practicaba senderismo en Agulo.

Los hechos han sucedido pasadas las 12.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre una senderista que precisa asistencia sanitaria tras sufrir una caída en el sendero 132, en la zona de Lepe.

La dotación del helicóptero del GES rescató a la afectada para evacuarla hasta la helisuperficie de San Sebastián de La Gomera y tras su aterrizaje, el personal del SUC asistió a la paciente, con un traumatismo en una pierna de carácter moderado, antes de trasladarla al hospital insular.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.