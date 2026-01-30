Rescatan a una mujer con signos de ahogamiento de la playa de Los Cristianos, en Arona (Tenerife)

Archivo - Sala del 112 de Canarias. Bomberos de Tenerife - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Socorristas del servicio de playas de Los Cristianos, en Arona (Tenerife), han rescatado a una mujer, de 70 años, con signos de ahogamiento, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde de este jueves en dicha playa, donde los socorristas de la playa informaron al 112 de que acababan de sacar del agua a una mujer con signos de ahogamiento y solicitaban asistencia sanitaria.

Hasta la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), los socorristas de la playa le prestaron la asistencia inicial y, una vez en el lugar, efectivos sanitarios del SUC que continuó con la asistencia sanitaria antes de su traslado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.