Rescatan una neumática con 55 personas y buscan a tres desaparecidos a 83 kilómetros de Lanzarote

Archivo - Llegada de un cayuco a Lanzarote con 27 personas a bordo, a 10 de febrero de 2025, en Lanzarote, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada de este jueves una neumática, con 55 personas a bordo, y buscan a tres migrantes desaparecidos a unos 83 kilómetros (45 millas náuticas) al este de Lanzarote, según ha informado el ente institucional.

La neumática fue avistada por un buque mercante a 45 millas al este de Lanzarote, que dio la alerta, y, según ha indicado Salvamento, antes de la llegada de sus medios, varias personas se lanzaron al agua para intentar alcanzar el mercante.

Al llegar la guardamar Polimnia a la zona donde se encontraba la embarcación rescató, a las 01.26 horas, a 55 personas de origen magrebí y subsahariano, entre ellos 42 varones, 11 mujeres y dos menores.

De los rescatados, dos fueron recogidos del mar por el buque mercante y otro migrante por la guardamar Polimnia. Sin embargo, señalan que según el testimonio de los rescatados, tres personas estarían desaparecidas.

Finalmente la guardamar Polimnia arribó en el puerto de Arrecife a las 04.58 horas, donde desembarcó a las 55 personas rescatadas. El operativo de búsqueda y rescate de la neumática contó con la participación de la guardamar Polimnia, el buque mercante y el helicóptero Helimer 215, todo ello bajo la coordinación del Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas, bajo la dirección de la Capitanía Marítimo de Las Palmas.

Por su parte, el avión Sasemar 103 realizará una operación de búsqueda en la zona donde la guardamar Polimnia realizó el rescate durante la madrugada, así como para localizar otras dos embarcaciones precarias que supuestamente estarían en el mar, según una alerta recibida por parte de Salvamento.