Rescatan una patera con 53 migrantes en aguas próximas a Lanzarote

Archivo - Un migrante recién llegado a Lanzarote, Islas Canarias (España) en verano de 2021 - Europa Press - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 6 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la noche de este domingo una patera con unos 53 migrantes en aguas próximas a la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Tras el rescate, los migrantes fueron trasladados hasta el muelle de Arrecife, donde el dispositivo sanitario, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja, han asistido a las personas.

Tras la asistencia sanitaria, dos hombres han sido trasladados a un centro hospitalario por patologías de carácter leve.