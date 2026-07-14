Rescatan una patera a la deriva al este de Lanzarote con 37 migrantes a bordo

Patera a la deriva en Lanzarote - SALVAMENTO MARÍTIMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este martes una embarcación neumática que se encontraba a la deriva al este de Lanzarote y en la que iban 37 migrantes, según ha informado el ente institucional.

El rescate se ha producido después de que el 112 alertara a Salvamento, que activó al helicóptero Helimer 205, que localizó la embarcación al este de Lanzarote.

Finalmente la salvamar Al Nair se trasladó hasta el lugar donde se encontraba la patera y realizó el rescate "sin incidencias".