Rescatan a un senderista herido tras una caída en el Teide

Rescate de un senderista tras una caída en el Parque Nacional del Teide - BOMBEROS DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del parque de La Orotava rescataron este martes a un senderista que había sufrido una caída en Montaña Blanca, en el Parque Nacional del Teide, y que le impedía poder continuar la marcha.

Tras la asistencia del afectado por parte de Cruz Roja, lo evacuaron de la zona, en la que había presencia de nieve y placas de hielo, para que sus acompañantes pudieran trasladarlo al centro de salud más cercano.

También, mientras realizaban un ejercicio práctico, los bomberos del parque de Guía de Isora fueron requeridos, sobre las 15.40 horas, para rescatar a otro grupo de senderistas que no podían continuar en la zona del Refugio de Altavista, en El Teide.

Debido a la presencia de placas de hielo en el camino, los efectivos los acompañaron hasta el teleférico, evitando así un posible accidente, recoge una nota de Bomberos.