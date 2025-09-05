Rescatan a siete animales abandonados en una vivienda en Santa Cruz de Tenerife

Operartivo de seguridad para rescatar a siete animales abandonados en una vivienda en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, en una actuación coordinada con el Consorcio de Bomberos de Tenerife y el Cuerpo Nacional de Policía, han rescatado a un total de siete animales que se encontraban en un presunto estado de abandono en el interior de una vivienda ubicada en el número 28 de la calle Febles Campos.

La intervención se inició a raíz de una alerta ciudadana que informaba de la presencia de un grupo de vecinos congregados en el exterior del inmueble, preocupados por los constantes ladridos y ruidos de animales que provenían del interior desde hacía más de una semana, sin que hubieran detectado la presencia de persona alguna en el domicilio.

Una patrulla de la Policía Local se desplazó inmediatamente al lugar, donde constató la veracidad de los hechos.

Los agentes confirmaron los ruidos de los animales y percibieron un fuerte mal olor que emanaba de la vivienda, lo que activó el protocolo para una posible situación de abandono y maltrato animal, detalla la Policía Local en una nota.

Ante la necesidad de acceder al interior para comprobar el estado de los animales y salvaguardar su integridad, la Policía Local solicitó la colaboración del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes facilitaron la entrada segura al domicilio.

Una vez dentro, los agentes encontraron a cinco perros y dos aves rapaces en evidentes malas condiciones, en un entorno de gran insalubridad.

La intervención se llevó a cabo de manera conjunta con la Policía Nacional, que se hizo cargo de las diligencias judiciales pertinentes.

Los animales fueron puestos a buen recaudo y entregados a los servicios competentes para recibir atención veterinaria.

La concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, agradeció la cooperación de Bomberos y Policía Nacional en el dispositivo, a la que vez que alabó la colaboración ciudadana, cuya alerta ha sido fundamental para poder rescatar a estos siete animales.