Rescatan a siete inmigrantes, entre ellos dos menores, a bordo de una patera a 20 kilómetros de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes una patera con siete inmigrantes a bordo, entre ellos dos menores y dos mujeres, cuando se encontraban a unas 11 millas náuticas (20 kilómetros) al sureste de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el ente institucional.

El rescate se ha producido después de que una llamada desde la patera alertara de que se encontraban en el mar, siendo localizada cuando estaba a unas 11 millas por un SIVE.

Seguidamente el Centro de Control de Salvamento (CCS) de Las Palmas movilizó a la salvamar Macondo, que rescató a siete personas de origen magrebí "en buen estado" y que fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, en Mogán.