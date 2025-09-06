Las Reservas de la Biosfera de Anaga y de Fuerteventura se unen para mantener el legado milenario de las Apañadas

El legado de las Apañadas une a las Reservas de la Biosfera de Anaga y Fuerteventura - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 6 (EUROPA PRESS)

La tradición milenaria de las Apañadas ha unido a las Reservas de la Biosfera de Anaga (Tenerife) y de Fuerteventura en una jornada marcada por la tradición y el valor etnográfico de una actividad reconocida como Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias.

Según informado la organización de Anaga Biofest en un comunicado, se trata de un hermanamiento que pone de manifiesto la necesidad de seguir cuidando y apostando por la generación de vínculos entre los territorios que cuenta con este reconocimiento por parte de la UNESCO.

De esta manera, la actividad, realizada respetando los tiempos del ganado, permitió a los asistentes conocer de primera mano el origen de esta tradición majorera y su organización bajo la coordinación del comisionado. Además, de presenciar la llegada del ganado hasta la Gambuesa del Llano del Sombrero para su identificación y reparto.

Al respecto, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, afirmó que "el Anaga Biofest tiene sello propio y práctica la sostenibilidad, eje central de nuestra política turística".

"El apoyo que brindamos a este festival --continuó-- es un claro ejemplo de cómo tenemos que reposicionar el producto turístico Islas Canarias con otros segmentos que tienen muchísima importancia y que dan un valor añadido a toda la industria turística, como pueden ser las apañadas, recientemente declaradas Bien de Interés Cultural y que para los majoreros es una bandera llena de orgullo, de cariño y de tradición".

Mientras, para el director del festival, Javier Tejera, la acción de este sábado viene a reforzar el espíritu de un proyecto que apuesta por la conservación de un patrimonio natural e inmaterial único.

"Vivir este tipo de experiencias nos permite darnos cuenta del gran valor cultural, etnográfico y natural de esta tierra. Hoy reforzamos nuestro compromiso con la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura con la que estamos seguros de que podremos continuar una línea de colaboración", comentó.