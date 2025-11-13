La restauración de la ermita de San Telmo, en Santa Cruz de Tenerife, contará con más de 548.400 euros de inversión

Archivo - La directora insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, Isabel de Esteban - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ermita de San Telmo, ubicada en Santa Cruz de Tenerife, será objeto de restauración con una inversión total de 548.464,69 euros, de los cuales el Cabildo aporta 398.464,69 euros y el Obispado y Ayuntamiento de Santa Cruz 150.000 euros.

Esta iniciativa parte del trabajo conjunto con el Obispado de Tenerife y el Ayuntamiento, que ha permitido intervenir en este tipo de inmuebles, con el máximo rigor técnico y respeto por los valores patrimoniales, según ha destacado el Cabildo en una nota de prensa.

Asimismo, el proyecto contempla una intervención "integral y respetuosa", ajustada a la normativa de protección del patrimonio cultural de Canarias. Entre las actuaciones principales destacan la restauración completa de las cubiertas; tratamientos estructurales sobre elementos de madera ; rehabilitación del arco toral; sanación de grietas y renovación de morteros; sustitución integral de la instalación eléctrica y la rehabilitación del coro, el púlpito y las escaleras.

SUBVENCIONES

Por otro lado, el Cabildo de Tenerife ha concedido una subvención por valor de 2.167.708,62 euros a la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna para llevar a cabo actuaciones de restauración en diversos bienes inmuebles de alto valor patrimonial en la isla, correspondientes a la anualidad 2025. Esta inversión forma parte del Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027 y contribuye a la preservación de algunos de los conjuntos históricos y templos más significativos de la isla.

Así, las intervenciones previstas para esta nueva fase se desarrollarán en los siguientes bienes:

- Templo de Santo Domingo (Güímar)

- Templo Parroquial de San Juan Bautista (San Juan de la Rambla)

- Ermita de Nuestra Señora de Regla (Santa Cruz de Tenerife)

- Ermita de San Telmo (Santa Cruz de Tenerife)

La subvención, indica el Cabildo, permitirá acometer obras de recuperación estructural, restauraciones de cubiertas, rehabilitación de fachadas y actuaciones de conservación necesarias para garantizar la protección, el uso y la transmisión futura del patrimonio cultural de Tenerife.