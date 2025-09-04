El restaurante Brunelli's (Tenerife) conmemora su décimo aniversario con un menú exclusivo

PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE), 4 (EUROPA PRESS)

Brunelli's Steakhouse, restaurante del Grupo Loro Parque, celebra su décimo aniversario consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de Canarias y de España.

A lo largo de esta década, el restaurante no solo ha conquistado a los amantes de la carne con su propuesta única y su horno Southbend, único en Canarias y capaz de alcanzar los 800 °C, sino que también ha revalidado por cuarta vez su distinción como 'Restaurante Recomendado' en la 'Guía Michelin 2025'.

Para conmemorar sus diez años de historia, Brunelli's ha preparado un menú exclusivo los días 5, 6 y 7 de septiembre que reúne algunas de sus recetas más icónicas, desde el rabo de toro con emulsión de steak tartar sobre pan brioche, pasando por la sopa Boullabaise con bogavante, hasta el solomillo Angus acompañado de miniverduras de temporada.

Todo ello, culminado con su inconfundible tarta de queso, en un entorno único frente al mar y acompañado de música en vivo y un cortador profesional de jamón ibérico.

Además, como obsequio, se les dará a los comensales una copa de cava y un plato en el que degustar un jamón ibérico de primera calidad.

El presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, subraya en una nota la importancia de este doble hito: "La distinción en la Guía Michelin no solo es una garantía de calidad, sino también un aval al compromiso constante del restaurante con la innovación y la excelencia, estos diez años de Brunelli's nos llenan de orgullo y nos motivan a seguir elevando la experiencia gastronómica en Canarias".

Con cortes premium como Porterhouse, T-bone y Chateaubriand, Brunelli's ha revolucionado la oferta de carnes en Tenerife desde su apertura en 2015.

Su propuesta se completa con una cuidada selección de vinos, postres y la mejor terraza para contemplar las puestas de sol en el Atlántico.

La combinación de su aniversario y el reconocimiento de Michelin confirman a Brunelli's como un destino imprescindible para los amantes de la carne y como uno de los grandes embajadores de la alta gastronomía canaria en el panorama internacional.

Para realizar reservas se puede hacer a través de los perfiles oficiales de Brunelli's en redes sociales o llamando al 922 062 600.