Reubicado el kiosco nº4 de Playa del Inglés (Gran Canaria) para ayudar a la regeneración de las Dunas de Maspalomas

Archivo - El Cabildo reubica el kiosco nº4 de las Dunas de Maspalomas (Gran Canaria) para ayudar a la regeneración - CEDIDOPOR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha trasladado el kiosco nº4 de la Playa del Inglés aproximadamente 80 metros hacia el norte de su ubicación original para ayudar al proceso de regeneración de las Dunas de Maspalomas

Esta actuación, que se enmarca en el proyecto 'Masdunas' y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, tiene como objetivo de minimizar los efectos del viento en el flujo natural de la arena y favorecer la conservación de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.

En un comunicado, el consejero insular de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento, Raúl García Brink, ha explicado que la ubicación anterior alteraba el transporte natural de arena impulsado por el viento al encontrarse con la estructura.

"Esta situación provocaba una menor acumulación de sedimentos en la zona, dificultando los procesos naturales de regeneración de las dunas y de la vegetación costera", ha indicado para añadir que la restauración de este espacio requiere una continua adaptación frente al cambio climático y la subida del nivel del mar.

Los estudios técnicos realizados durante los últimos años han detectado que la ubicación de elementos como hamacas, contenedores o kioscos produce efectos negativos para el entorno natural, debilitando el frente dunar ante mareas altas y temporales.

Por ello, el 'Plan Director de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas' establece la necesidad de mejorar la gestión de los equipamientos de playa y su diseño, así como su movimiento periódico.